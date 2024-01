Beatrice Luzzi e Perla Vatiero continuano a sfidarsi in continui faccia a faccia per conquistare l'egemonia della Casa. Le due concorrenti vengono invitate in Superled da Alfonso Signorini per un nuovo tesissimo confronto. Perla attacca l'altra definendola una manipolatrice perché gioca sulle debolezze delle persone per colpirle, dal canto suo Beatrice sostiene che Perla sia una persona prepotente e viziata.

Tgcom24

"Tra noi due ho notato una diversità sia di forma che di sostanza", ha spiegato a inizio trasmissione Luzzi che, da quando è tornata nella Casa dopo la morte del padre sembra aver individuato in Perla la sua rivale numero uno. "Gioca tanto con le emozioni e le debolezze delle persone - ribadisce Vatiero -. Ho visto persone che sono state male per delle offese abbastanza pesanti fatte da lei". Beatrice non si risparmia e, anzi, rincara la dose: "C'è questa sicurezza in sé molto campana". Perla replica l'attrice di essere "classista". E aggiunge: "Sei proprio povera di argomenti, l'unico discorso che hai saputo fare e su piatti e stracci - continua l'ex volto di "Temptation Island" -. Il pubblico sta vedendo, ti sta cadendo la corona e devi trovare qualsiasi cosa per attaccare". Cesara Buonamici solleva alcuni dubbi su Beatrice, alludendo alla possibilità che da fuori si sia resa conto del peso specifico dei singoli concorrenti nella Casa: "Da parte di Beatrice trovo che ci sia un forte cambio di marcia, sta premendo molto sull'acceleratore".

La Casa intanto si è spaccata letteralmente in due con Perla e Beatrice a fare da capopolo in quello che Luzzi definisce "uno scontro di civiltà". In realtà più che scontro di civiltà, si tratta di uno scontro generazionale con Fiordaliso che appoggia l'ex volto di "Cento vetrine", mentre Maddaloni, Anita, Letizia e Paolo si schierano a favore di Perla.