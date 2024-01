Il rapporto tra l'attore e la sua ex è finito su un binario morto e non sembra esserci alcun modo di dare una svolta per farlo proseguire

L'attore si confida con Greta e spiega di non voler più forza la mano: "Si possono vivere le cose con più leggerezza", spiega Varrese, che confessa di essersi un po' stancato della situazione. I sentimenti vanno alimentati per crescere.

Tgcom24

Nel rapporto tra i due non sembra esserci alcun modo di dare una svolta per farlo proseguire. L'uomo, al mattino, ne parla con Greta e, trovando l'appoggio dell'amica, commenta: "Si possono vivere le cose con più leggerezza".

L'attore vorrebbe intraprendere un viaggio sentimentale chiaro e sereno. Ha bisogno di dipanare ogni dubbio, sia nella Casa che fuori, ma non si scoraggia: con il tempo tutti i nodi verranno al pettine.

Massimiliano spiega di aver fatto un percorso che l'ha portato a raggiungere delle consapevolezze che lo spingono ad allontanare pesantezza e complicazioni. "Io sto quasi alla fine del disegno" dice, certo di aver avuto le risposte che cercava.

Deciso a non forzare più la mano, Massimiliano lascerà scorrere gli eventi, provando a vivere al massimo ciò che resta dell'esperienza. Poi, se con Monia sarà amore, sarà solamente il tempo a decretarlo!



Dopo essersi confrontato con Greta, Varrese si avvicina a Monia per parlare della loro situazione sentimentale. Non gli dispiacerebbe se affrontassero la situazione con più leggerezza, poiché essere leggeri non significa essere superficiali.

Monia è d'accordo con lui, è proprio quello che stanno facendo.

Massimiliano, però, ha notato che lei non ha il suo stesso desiderio di vivere la storia o di scoprire cosa potrebbe diventare. Magari è solo una sua insicurezza, o forse un diverso livello di coscienza. Spera, tuttavia, che Monia non prenda queste come accuse o giudizi.

La donna spiega che la battuta d'arresto non c'è stata a causa sua. Si stava aprendo con lui, poi però ha fatto un passo indietro.

Secondo Massimiliano, è un momento di alta marea, per cui è giusto tirare i remi in barca e rimanere a galla. Solo con il tempo avranno il disegno più chiaro e limpido.

"Non so spiegare quello che ho in testa" dice Monia confusa. Anche lei si è fatta molte domande e ha diversi dubbi, tuttavia non vuole parlarne più.

La soluzione è sempre quella: viversi la loro relazione con leggerezza, anche se non sempre è così facile!

Più tardi Monia racconta a Greta di aver vissuto una settimana piuttosto impegnativa che l'ha inevitabilmente portata ad affrontare dei momenti di sconforto.“Questa settimana ho perso il mio obiettivo” esclama, amareggiata per aver messo da parte la sua serenità e per aver lasciato spazio ai pensieri negativi.

Con le lacrime agli occhi ammette di aver pensato molto anche al suo rapporto con Massimiliano. Spiega che, sebbene tra di loro ci sia ancora affetto, sintonia e attrazione, quest'oggi non ha potuto fare a meno di prendere le distanze da lui in quanto certa che questa frequentazione non le avrebbe permesso di ritrovare se stessa e di ricucire le ferite del passato.

Pronta a supportarla in ogni sua scelta, Greta invita Monia a non abbattersi e ad approfittare di questa avventura per riflettere sul suo passato, affrontare le sue fragilità e a ritrovare tutta la sua grinta: “Tu devi uscire da qui più leonessa di prima”.