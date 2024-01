Perla interviene dopo lo scontro tra Vittorio e Beatrice

Perla ci tiene a far sapere a Vittorio di non avere nulla contro di lui. Anzi. Secondo lei Beatrice avrebbe dovuto evitare di portare un argomento del genere in puntata, "sarebbe stato più corretto risolvere la questione in separata sede". Perla accusa infatti Beatrice di alimentare la divisione e poi parla del rapporto che li lega: "Sei l'unica persona che la appoggia incondizionatamente. Beatrice se non ci fossi tu si sentirebbe persa. Lei farebbe più bella figura a stare zitta".