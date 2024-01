Fiordaliso rimprovera i compagni

Fiordaliso non ne può più e approfitta di un momento di pausa per parlare con gli inquilini riuniti a tavola e per cercare di rimetterli tutti in riga sulle regole base di una "sana e tranquilla convivenza". "Qui siamo ospiti e il rispetto per questa Casa non c'è, siamo una comunità e dobbiamo stare più attenti, io mi sono stancata di trovare in bagno oggetti fuori dal cestino, in bagno c'è di tutto, può scappare che cade l'asciugamano, l’altro che vede lo dovrebbe raccogliere, siamo davanti alle telecamere, cosa pensa la gente di noi? Giuseppe è stato un'ora a raccogliere le bottiglie di plastica sparse in giro", attacca la cantante mostrandosi davvero infastidita dal continuo disordine e dalla "sporcizia" che si ritrova spesso a dover "ripulire da sola".