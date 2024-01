Già al termine della diretta dell'ultima puntata del Grande Fratello Vittorio ha iniziato a lamentare di non voler essere coinvolto in fazioni, in divisioni, in litigi superflui e troppo caotici.

I crucci di Vittorio "Tu hai un carattere diverso e ti trovi più a tuo agio in certe situazioni, mentre il mio istinto è di scappare" spiega Vittorio all'amica. Ma l'attrice non capisce cosa voglia dire il ragazzo, e non le sembra che sia stato coinvolto in qualche discussione. Anzi, non ricorda ci siano state discussioni negli ultimi giorni. Il ragazzo fa l'esempio del diverbio avuto con Perla e qui Beatrice spiega di non aver discusso con la ragazza: "Ho preso posizione, non mi pare di aver litigato". Vittorio è di tutt'altro pensiero e sostiene che quanto accaduto ieri in puntata è stato un faccia a faccia, un diverbio, non certo una semplice conversazione.

"Questo senso civile che hai è bellissimo, lo difendo, ma non fa parte di me. Non ci so fare i conti con tanta energia, ho altre fragilità, altri pensieri" afferma ancora l'ingegnere. La concorrente spiega che, pur sorvolando su questa cosa che ben comprende, spesso avverte che non solo Vittorio non prende mai la sua parte, ma anzi quella di chi si scontra con lei: "Ti sei subito messo accanto a Perla, ti vedo abbracciato a quella a quell'altro".