Grande Fratello, Monia delusa da Massimiliano: "Hai messo in dubbio la mia verità"

Il segreto di Monia Al Grande Fratello i due ex Massimiliano Varrese e Monia La Ferrera si stuzzicano da settimane, tra avvicinamenti e prese di distanza. L'attore vorrebbe riprovarci, ma la ragazza è più titubante. Tuttavia in puntata è emerso il vero motivo della sua incertezza: fuori ci sarebbe un uomo che la aspetta. Una doccia fredda per Massimiliano, che però ha finalmente capito il perché di tanti suoi comportamenti contraddittori. Monia ha però precisato che la frequentazione si è interrotta quando lei è entrata nella Casa e di aver spiegato chiaramente all'attore la sua situazione sentimentale.

Monia contro Massimiliano: "Hai messo in dubbio la mia verità" Dopo essere finita in nomination proprio a causa di questa situazione, Monia chiede all'attore di affrontare il discorso: "Io prendo sempre le tue parti, tu invece mi hai fatto passare per una cretina. Potevi gestirla diversamente, senza mettere in dubbio la mia verità. Gianni è uno dei miei più cari amici..." Da parte sua., Varrese crede di essersi comportato correttamente: "Sto prendendo le tue parti in tutto e per tutto. Sono stato tranquillo e sereno proprio per non metterti in difficoltà".