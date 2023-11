"Grande Fratello", il racconto della diciannovesima puntata

Nuovo appuntamento con "Grande Fratello", il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini.

Mirko, diviso tra l’amore per Greta e una recente simpatia per Anita, si ritroverà faccia a faccia con la ex Perla Vatiero: un incontro imperdibile… Cosa succederà tra i due che hanno alle spalle una lunga e travagliata relazione? C’è attesa nella Casa e fuori dalla Casa per l’importante verdetto del televoto: Ciro, Giuseppe e Jill sono a rischio eliminazione. Chi dovrà abbandonare definitivamente il gioco? Il Grande Fratello ha deciso di premiare stasera con dolci sorprese l'insostituibile Giampiero che incontrerà la moglie Michela e i cagnolini BB e Clint.