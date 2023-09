"Grande Fratello", per gli inquilini un aperitivo finito in... piscina!

Dopo i primi giorni dedicati a conoscersi e raccontarsi lasciandosi andare alle prime confidenze, i gieffini possono concedersi qualche ora di puro divertimento con un aperitivo organizzato per loro. Tanti salumi per ogni gusto, olive, patatine e spritz per annaffiare le tante pietanze che accompagnano questo lieto momenti per gli inquilini di Cinecittà. E la serata finisce tra canti, balli e... tuffi in piscina.

La serata prende il volo e l'aperitivo, ben riuscito, si tramuta in una vera e propria festa. La musica porta gli abitanti della Casa in Giardino per un momento di divertimento, di unione sulle note di diverse canzoni. Balli in gruppo, balli in coppia, abbracci e cori. I concorrenti sembrano sapere come divertirsi e come approfittare del momento, senza lasciare che l'attimo sfugga dalle loro mani. Da un ballo all'altro, il Giardino si riempie di pura gioia, ma come arrivare al massimo? Angelica e Paolo portano tutti i coinquilini in piscina. Sembra proprio l'ora giusta per un bagno serale.

Uno dietro l'altro riempiono la Piscina. Marco e Paolo si tuffano completamente vestiti, Grecia non ha timori, mentre Massimiliano corre a indossare il costume. E gli abitanti del Tugurio? Letizia si occupa di loro e tramite la saracinesca comunica loro un indovinello da risolvere, per poi congedarsi e raggiungere il resto degli inquilini in Piscina. Cerchi nell'acqua, abbracci e sfilate nell'acqua.