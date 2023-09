A pochi giorni dall'entrata nella Casa del "Grande Fratello" gli inquilini continuano a confidarsi e a raccontarsi.

In cucina, Grecia e Angelica parlano d'amore e di come bisognerebbe viversi le relazioni. Per l'attrice, l'ingrediente fondamentale in una storia è credere sempre in se stessi. Secondo lei bisognerebbe avere più consapevolezza di ciò che siamo e vogliamo così da instaurare un rapporto vero e leale con la persona che si ha accanto.