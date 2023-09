La prima puntata della nuova edizione del reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini è stata seguita da 2.994.000 spettatori totali con il 23.01% di share (che sale al 25.77% di share sul pubblico attivo). Nel periodo di sovrapposizione, dalle ore 21:37 alle ore 23:31, lo show prodotto da Endemol Shine Italy ha superato il diretto concorrente con 3.666.000 spettatori e il 21.4% di share. Nel corso della serata, la trasmissione ha raggiunto picchi del 33.1% di share (35.7% di attiva) e 4.431.000 spettatori totali. Benissimo anche sul pubblico giovane: 39.64% di share sul target 25-34 anni. Su X, "Grande Fratello" ha conquistato il primo posto del podio degli argomenti più discussi in Italia.

Esordio vincente per " Grande Fratello ".

"A 23 anni esatti dal suo debutto, su Canale 5, 'Grande Fratello' torna e vince - commenta il direttore di Canale 5, Giancarlo Scheri -. Volti di uno degli appuntamenti-chiave della programmazione dell’ammiraglia Mediaset, l'ottimo Alfonso Signorini, con la storica anchor del Tg5, Cesara Buonamici. In bocca al lupo a tutti per questa nuova edizione e un caloroso grazie per l’impegno ad Alfonso e Cesara, a Rebecca Staffelli, alle squadre produttive Endemol Shine Italy e Mediaset, ai registi Alessio Pollacci e Marco Fuortes e al team degli autori capitanati da Andrea Palazzo".