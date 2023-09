"Grande Fratello", la paura di amare di Giselda

Giselda scottata dall'amore Giselda ha confidato alle coinquiline che la loro relazione, durata cinque anni, non è finita bene. Ha sofferto moltissimo a causa sua, tanto che adesso ha paura di innamorarsi. Beatrice cerca di confortarla e la invita a cambiare approccio: non può essere così negativa. Anche Angelica la sprona a vederla diversamente: "Se inizi a pensare che tutti siano come quella persona ti fai del male".

Paolo: "Devi buttarti sempre" Paolo interviene nella discussione, per dare il suo parere maschile: "La cosa più bella è trovare l'amore. Devi buttarti sempre". Poi, usa una metafora alpina per farsi capire meglio: "Pure la montagna mette paura, ma cosa fai, non la scali?". Al contrario di Giselda, il ragazzo ha un approccio molto più pragmatico per quanto riguarda i sentimenti. Afferma infatti essere in grado di spegnere il suo cuore come se al suo posto avesse un interruttore. Se qualcuna lo delude, non ci pensa due volte a chiudere la conoscenza.

Paolo: "Cerco una donna forte come mia madre" Gli altri inquilini, però, lo invitano a non essere così intransigente sulle questioni di cuore. "Io voglio una donna forte come mia madre", replica Paolo che spera di trovare una donna caparbia e amorevole. Le amiche però gli spiegano che sarà impossibile trovare una persona come lei, perché amore materno è insostituibile. Paolo, allora, spiega che il suo sogno è quello di fidanzarsi con una ragazza integra, altruista e attenta ai bisogni di chi le sta accanto.

Single per poco? "Le donne hanno milioni di sfaccettature" commenta Rosy, invitandolo di nuovo a non essere troppo rigido in fatto di compagno. A questo punto, sconfortato, Paolo conclude lapidario: "Sono sicuro di rimanere da solo a vita!". Forse, però, dentro la Casa si nasconde proprio la donna dei suoi sogni...