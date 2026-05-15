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Giorgio Mastrota compie 62 anni: dal successo in tv al "trono delle televendite", la storia di un volto iconico

Il 15 maggio festeggia il compleanno uno dei personaggi più riconoscibili della televisione italiana, che continua a essere un volto amatissimo dal pubblico

15 Mag 2026 - 10:56
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C'è chi lo ricorda accanto alle grandi protagoniste della tv anni Novanta e chi associa immediatamente il suo nome alle televendite più famose, diventate cult. Il 15 maggio Giorgio Mastrota compie 62 anni, confermandosi uno dei personaggi più popolari e riconoscibili del piccolo schermo italiano. Nato a Milano nel 1964, Mastrota è riuscito nel tempo a trasformare la sua immagine televisiva in un vero marchio di fabbrica, attraversando oltre tre decenni di spettacolo senza mai uscire dall'immaginario collettivo.

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Gli inizi tra concorsi e programmi tv

 La carriera di Giorgio Mastrota prende il via alla fine degli anni Ottanta. Dopo la laurea in Scienze Politiche all'Università Statale di Milano, conquista il titolo di "Uomo Ideale" nel concorso Il più bello d'Italia del 1988, esperienza che gli apre le porte della televisione. Poco dopo arriva l'incontro professionale con Gianfranco Funari, che lo coinvolge nei primi programmi televisivi.

Negli anni successivi il conduttore diventa uno dei volti emergenti delle reti Fininvest e Mediaset, partecipando a trasmissioni molto seguite come Buon pomeriggio, Bellezze al bagno e Il nuovo gioco delle coppie. La sua immagine rassicurante, il sorriso sempre presente e il tono diretto lo rendono rapidamente familiare al grande pubblico.

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Il "re delle televendite"

 È dalla metà degli anni Novanta che Giorgio Mastrota costruisce il personaggio che lo renderà celebre in tutta Italia. Dal 1995 in poi il suo volto diventa sinonimo di televendite: materassi, pentole, arredamento e prodotti per la casa entrano nelle abitazioni degli italiani accompagnati dalla sua voce inconfondibile e dal suo sorriso disarmante.

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Con il tempo Mastrota diventa un fenomeno popolare, spesso citato anche in sketch comici, meme e parodie televisive. La sua figura viene ormai associata a un pezzo preciso della cultura pop italiana, tanto da essere definito da molti il "re delle televendite". Una notorietà che lui stesso ha sempre affrontato con ironia e autoironia.

La vita privata e il legame con Natalia Estrada

 Grande attenzione mediatica ha sempre suscitato anche la sua vita privata. Nel 1992 sposò Natalia Estrada, una delle showgirl più amate della televisione italiana di quegli anni. Dal matrimonio nacque la figlia Natalia Jr., prima della separazione arrivata alla fine degli anni Novanta. Negli anni successivi Mastrota ha costruito una nuova famiglia con Floribeth Gutierrez, scegliendo una vita più lontana dai riflettori. Oggi vive in Valtellina, tra sport, montagna e vita familiare, come lui stesso ha raccontato in diverse interviste recenti.

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