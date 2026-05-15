Grande attenzione mediatica ha sempre suscitato anche la sua vita privata. Nel 1992 sposò Natalia Estrada, una delle showgirl più amate della televisione italiana di quegli anni. Dal matrimonio nacque la figlia Natalia Jr., prima della separazione arrivata alla fine degli anni Novanta. Negli anni successivi Mastrota ha costruito una nuova famiglia con Floribeth Gutierrez, scegliendo una vita più lontana dai riflettori. Oggi vive in Valtellina, tra sport, montagna e vita familiare, come lui stesso ha raccontato in diverse interviste recenti.