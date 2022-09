Le nozze in montagna di Giorgio Mastrota: "Una giornata bellissima"

Per Giorgio Mastrota e Floribeth Gutierrez è stata una giornata indimenticabile. Ad assistere al loro grande giorno c'erano un centinaio di amici che, dopo la cerimonia, hanno festeggiato con loro con un pranzo a base di piatti tipici valtellinesi e poi si sono scatenati in discoteca. Nessun vip alle nozze: "Non ho tante frequentazioni nel mondo televisivo", ha detto lo sposo. Non c'era nemmeno la sua ex moglie

: "E' normale, facciamo vite distanti. Ci sentiamo ogni tanto, l'altro giorno l'ho chiamata perché faceva 50 anni, peraltro portati benissimo. Mi ha detto: 'Ho saputo che ti sposi, auguri!' Basta, chiusa lì" ha confessato.

"La mattina io ero abbastanza tranquillo, Flo era un po' più tesa di me", ha raccontato Giorgio Mastrota. "Invece dopo mi sono piacevolmente fatto fregare", ha aggiunto, spiegando di non aver saputo trattenere le lacrime. Erano emozionatissimi anche i due figli della coppia,

(9 e 4 anni) che non si sono staccati un attimo dai genitori. Alla cerimonia erano presenti anche, (primogenita di Mastrota, nata dalla relazione con la Estrada) con il marito e i figli, e(il secondogenito dello sposo, avuto da).

Giorgio Mastrota e Floribeth Gutierrez si sono conosciuti in palestra a Milano e lui ha dovuto lottare per conquistarla. "L'ho corteggiata insistentemente per sei mesi" ha raccontato. Lei all'inizio si negava, anche a causa della fama di palyboy di lui, ma poi ha capitolato. Undici anni dopo sono ancora insieme, hanno iniziato a progettare le nozze tre anni fa ma la pandemia ha rallentato i loro piani. "Non è stata una scelta sull'onda dell'innamoramento iniziale... Abbiamo voluto esprimere davanti alle persone care il fatto che siamo felici e che qui stiamo proprio bene", ha detto lo sposo.