A proposito dell'abbandono della tv, Natalia Estrada spiega: "Ho detto basta perché credevo fosse il momento giusto e non mi ero sbagliata. Per come era cambiata la tv, il modo in cui venivano trattati i personaggi nelle varie trasmissioni, non mi vedevo, non volevo essere presa in giro. C'è stata una tv crudele che ridicolizzava, che cercava gli altarini, che non cercava più il bello ma il brutto". Non si è mai pentita e a tornare sui suoi passi non ci pensa nemmeno. Amadeus le ha proposto due volte Sanremo ma lei non ha accettato: "Non puoi andare in spiaggia e bagnare soltanto un piede, devi entrare nell'acqua... Faccio Sanremo e poi torno a insegnare equitazione?... Non puoi uscire e rientrare nei tuoi panni come niente fosse".