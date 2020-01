"GF Vip", faccia a faccia tra Licia Nunez e la fidanzata: "Hai parlato solo del tuo passato"

Dopo essere stata lasciata con un post sui social, Licia Nunez ha finalmente incontrato la compagna Barbara Eboli nel corso della settima puntata del "Grande Fratello Vip". "Sono giorni molto difficili per me", ha detto l'attrice che ancora non ha compreso i motivi per i quali la fidanzata ha deciso di lasciarla.

Una volta entrata nella Casa, Barbara ha chiarito i motivi del suo gesto: "Per me è stato difficile dal primo giorno. Sapevamo che poteva uscire il passato, ne abbiamo parlato, eravamo forti. Ma parlarne per tre settimane, 24 ore al giorno, non va bene. Hai parlato del tuo passato, eclissando il tuo presente. Fuori mi hanno tritato".

Il riferimento è alla relazione tra l'attrice e l'ex compagna Imma Battaglia: "Parlavi sempre di quella persona. Ancora e ancora. Quel tweet l'ho scritto di notte in lacrime. Cosa hai raccontato di notte alla signora Alberti? Doveva essere il Gf della rinascita e hai concesso spazio a delle persone assurde. Per tre settimane io non sono esistita".

A fine incontro, Barbara Eboli ha comunque voluto lasciare speranza a Licia: "Non ti ho lasciato con un tweet ma dovevo farti tornare alla realtà". Il gesto che ha fatto infuriare la Eboli è spiegato da Alfonso Signorini: "Il gesto di baciare l'anello lo avevi fatto anni fa in una trasmissione della Rai, rivolto a Imma". La risposta di Licia conferma la sua volontà di tornare insieme alla sua compagna: "Non è semplice stare qui ma tu sei l'altra metà dell'amore", per poi salutare la sua fidanzata con un bacio.