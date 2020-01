"GF Vip", Valeria Marini torna e attacca Antonella Elia: "Non rispetti le donne"

Valeria Marini torna nella Casa del "Grande Fratello Vip" da concorrente. Ad accogliere la nuova inquilina è Antonella Elia, che l'aveva accusata dopo il confronto con Rita Rusic. L'incontro è subito esplosivo. Antonella, la critica immediatamente: "Non entri nel letto, sei troppo lunga". La showgirl va subito al contrattacco: "La tua aggressività nei confronti delle altre donne è diseducativa. Quello che rovina il mondo è l'invidia che, condita con la stupidità, diventa una tragedia. Tu non sei un esempio per le altre donne".

La risposta della Elia è immediata: "Le persone che credono di suscitare invidia negli altri dovrebbero avere qualità straordinarie. Tu quali qualità credi di possedere? Sei una mitomane. Non hai qualità umane o artistiche. Le tue uniche qualità sono acchittarti e gonfiarti, metterti calze a rete. Ti sei tirata da tutte le parti: hai le rughe verticali, segno che ti sei rifatta tutta. Hai la cucitura dietro".

Dopo il duello, mentre tutti gli altri concorrenti sono immobilizzati dal "freeze", Valeria ne approfitta per salutare e per fare subito una ramanzina: "C'è stato qualcuno di voi che ha fatto dei brutti commenti, siete stati offensivi e c'è stata un'insurrezione". Rita Rusic reagisce alla novità in maniera laconica: "Non mi diverte questa situazione".