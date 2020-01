Vittorio Cecchi Gori a "Live - Non è la d'Urso": "Rita Rusic è la donna della mia vita"

Dopo lo scontro tra Rita Rusic e Valeria Marini in diretta al "Grande Fratello Vip". Vittorio Cecchi Gori si sottopone, a "Live - Non è la d'Urso", alla macchina della verità per fare chiarezza sul rapporto con le sue due ex. "Rita Rusic è la donna della mia vita", dichiara il produttore cinematografico riferendosi all'ex moglie che al momento è una concorrente del "GF Vip".

Cecchi Gori ha poi confermato e smentito alcune affermazioni fatte da Marini durante il confronto con Rusic. "Valeria non mi ha prestato dei soldi, me li ha anticipati", precisa il produttore cinematografico e quando Barbara d'Urso gli chiede se è vero che con Valeria stava per avere un figlio, lui conclude: "A questa domanda non rispondo".