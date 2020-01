Paola Barale contro le riviste scandalistiche: "Non potete prendere il mio corpo e venderlo"

Ha utilizzato la vicenda della squalifica di Salvo Veneziano dal "Grande Fratello Vip" per muovere una critica alle riviste scandalistiche. Si tratta di Paola Barale che a "Live - Non è al d'Urso" ha dichiarato: "Non è una forma di mancanza di rispetto sbattere in prima pagina foto rubate di donne nude?"



L'attrice e showgirl si riferisce ad alcune immagini pubblicate dalla rivista di Alfonso Signorini, "Chi", che la immortalano in topless sul balcone del suo appartamento a Ibiza. "Gli ho fatto causa, ma non so perché l'ho persa", ha dichiarato Barale che ha chiarito: "Non è un attacco a Signorini, credo solo che se si vuole il rispetto delle donne bisogna dare il buon esempio. E' una mancanza di rispetto spiare le persone: esiste il gossip, ma c'è un limite".

"Anche tu hai sfruttato i giornali", è la replica in studio di Roberto Alessi, direttore di "Novella 2000" che ha aggiunto: "Voi siete diventati personaggi perché i giornali vi hanno pubblicato. Sei salita sulla giostra: questo è il gioco".