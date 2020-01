"Live - Non è la d'Urso", Luigi Favoloso: "Non ho mai picchiato Nina e suo figlio"

Dopo aver fatto perdere le sue tracce per 30 giorni, Luigi Mario Favoloso parla per la prima volta a "Live - Non è la d'Urso" e dice la sua verità in merito alla denuncia di percosse depositata nei suoi confronti dall'ex compagna Nina Moric. "Non ho mai picchiato lei e suo figlio Carlos", si difende l'imprenditore campano.

Favoloso fa poi luce sulle ragioni della sua scomparsa. "Il 19 dicembre ho scoperto di aver perso Nina, Carlos e un amico". Per l'ex gieffino, Moric l'avrebbe tradita con un suo collega campano e per questo motivo avrebbe deciso di sparire: "Volevo che Nina non sapesse più niente sul mio conto". E sulla madre, Loredana Fiorentino, che ha denunciato la sua scomparsa per poi ritirarla qualche giorno dopo, Favoloso dichiara: "Ha sbagliato tante cose. Non avrò più rapporti di nessun tipo con lei".

Durante l'intervista, Barbara d'Urso mostra alcune immagini che la modella croata ha inviato per giustificare le accuse di violenza: sul suo corpo tagli e lividi. "Ribadisco di non aver mai aggredito Nina. Sono diversi, invece, gli episodi in cui sono dovuto intervenire per difenderla da se stessa".