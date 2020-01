Caso Favoloso, duro scontro tra la madre e Nina Moric: "Luigi è stato violento"

"Luigi è stato violento con me e mio figlio Carlos". E' l'accusa di Nina Moric nei confronti di Loredana Fiorentino, la madre di Luigi Mario Favoloso, ex compagno della modella croata. Durante l'ultima puntata di "Live - Non è la d'Urso", Fiorentino è in studio per parlare della scomparsa del figlio: Favoloso ha fatto perdere le sue tracce il 29 dicembre per poi mettersi in contatto con Barbara d'Urso dopo tre settimane di silenzio dichiarando, infine, di stare bene. "Non so nulla della scomparsa di mio figlio", ha continuato a giustificarsi la madre dell'ex gieffino in presenza del conduttore di "Quarto Grado", Gianluigi Nuzzi, e Alessandra Mussolini.

I toni però sono diventati più tesi quando la madre di Favoloso si è confrontata con Nina Moric, le due donne hanno iniziato ad aggredirsi verbalmente. Per la modella croata, la madre di Luigi Mario sarebbe complice della finta scomparsa del figlio. Per Loredana Fiorentino, invece, a mentire sarebbe proprio la Moric: "Sei una bugiarda inaffidabile. Parli di violenze come se niente fosse, mio figlio non è violento", ha concluso la madre dell'ex gieffino che per il momento sarebbe all'estero e starebbe bene.