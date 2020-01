Luigi Favoloso chiama Barbara d’Urso: "Sta bene ed è all’estero"

Arriva a "Pomeriggio Cinque" la svolta sul giallo di Luigi Mario Favoloso. L'ex gieffino, che dal 29 dicembre ha fatto perdere le sue tracce, ha chiamato la trasmissione per mettere fine alle voci sulla sua scomparsa. "Alle 16:22 ci ha telefonato Luigi Mario Favoloso, da una scheda non italiana, una chiamata durata quasi un’ora. Lui sta bene, non è in Italia, è all’estero. Ci ha detto dove, ma ci ha pregato di non dirlo", ha spiegato Barbara d’Urso che ha poi aggiunto: "Ci ha raccontato tante cose, ci ha detto che tutto ciò che Nina ha raccontato è falso. Ci ha raccontato una versione praticamente opposta a quella che viene raccontata da noi". La conduttrice ha poi aggiunto che l’imprenditore le ha spiegato di essersi allontanato per un motivo ben preciso, definito "molto grave", che però nulla a che fare con quello raccontato da Nina a "Domenica Live".