Giallo Luigi Favoloso, la madre a "Pomerigio Cinque": "Ho ritirato la denuncia di scomparsa"

Il giallo intorno alla sparizione di Mario Luigi Favoloso si infittisce, ma in realtà la sua più che una scomparsa sembra una fuga. La madre Loredana interviene al telefono a “Pomeriggio Cinque” e annuncia di aver ritirato la denuncia di scomparsa, dopo aver ricevuto una e-mail dal figlio, anche se da un account sconosciuto, nella quale l’ex gieffino la rassicura sul suo stato di salute, ma ammette di essere fragile psicologicamente.

C’è poi la sim libanese di un cellulare che sarebbe di Favoloso, anche se al telefono risponde uno straniero. Il criminologo Ezio Denti, lo ha localizzato a Milano in zona Centrale. In collegamento con Barbara d’Urso dalla palestra frequentata da Luigi e Nina Moric il personal trainer, Nathan, ha una discussione con la madre di Favoloso, Loredana, che da Torre del Greco gli intima di non dire bugie su suo figlio e smentisce di aver querelato l’istruttore.

In studio, però, esplode un'altra polemica. Dalla palestra parla Noemi, una ragazza che racconta di aver incontrato Favoloso in un ristorante milanese prima di Natale. L’ex gieffino – spiega Noemi – gli avrebbe raccontato che si era appena lasciato con Nina Moric e che aveva affittato un appartamento, proprio in zona Stazione Centrale. In studio il paparazzo Alex Fiumara la incalza: “Hai chiamato tu i fotografi”. Lei replica accusandolo di essere d’accordo con Favoloso per metterla in cattiva luce.