Il giallo di Luigi Favoloso si infittisce: avvistato in treno da "Pomeriggio Cinque"

La scomparsa di Luigi Favoloso , l'ex gieffino che dal 29 dicembre ha fatto perdere le sue tracce, si arricchisce di un nuovo indizio. Un telespettatore ha infatti mandato alla redazione di "Pomeriggio Cinque" uno scatto del ragazzo in treno, in direzione Milano, risalente al giorno della scomparsa. Un'altra persona ha poi dichiarato di averlo visto in zona Brera, sempre a Milano.

L'AVVISTAMENTO IN TRENO - Da circa dieci giorni non si hanno notizie di Favoloso e la madre, dopo essersi rivolta alle forze dell'ordine, ha fatto un appello in tv per avere notizie del figlio. "Pomeriggio Cinque" ha mostrato una foto di quello che sembra essere il ragazzo, scattata a sua insaputa in treno. Contattata dalla redazione, la signora ha riconosciuto il giubbotto argentato e ha confermato che si tratta del figlio.

Cosa è successo all'ex gieffino? Prima di Natale era tornato a casa dei genitori carico di bagagli e la madre ha dichiarato che nei giorni precedenti alla scomparsa era molto giù di morale per via di un periodo di crisi con Nina Moric.

LA REAZIONE DI NINA MORIC - Su Instagram l'ex fidanzata ha commentato la vicenda, che a suo dire sarebbe una tutta trovata per attirare l'attenzione: "Volevo dirvi che l'amore è rimanere non sparire (apposta) e far preoccupare i suoi cari con lo scopo di vedere se uno ci tiene... per me questo si chiama egoismo". Sempre via social la modella ha anche fatto sapere (attraverso le parole del suo avvocato) di non aver nulla a che fare con la scomparsa di Favoloso e di non voler quindi più essere collega a lui in nessun modo.

