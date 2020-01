"GF Vip", il bacio tra Antonella Elia e il compagno Pietro

"E' il bacio più lungo della storia del Grande Fratello". Alfonso Signorini commenta così l'incontro tra Antonella Elia e il suo compagno, Pietro. Lui è entrato nella Casa per fare una sorpresa alla showgirl che attraversa un momento particolare, nel quale ha spesso lamentato di sentirsi sola.

"Non dire mai più che non hai nessuno, perché ci sono io", ha dichiarato Pietro prima di lasciare la sua compagna. Tra lacrime e passione il bacio tra i due è stato lungo tutta la durata dell'incontro. "Non so come separarli, Pietro devi lasciare la Casa", ha detto il conduttore invitando il compagno di Antonella Elia ad abbandonare l'abitazione del GF.