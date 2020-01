“GF Vip”, Licia risponde a Imma Battaglia: “Non sono una bugiarda. Cosa ha Eva in più di me? Gli anni”

Al “Grande Fratello Vip” è arrivato il momento per Licia Nunez di rispondere alle accuse mosse contro di lei dalla sua ex fidanzata Imma Battaglia. Quest’ultima aveva insinuato che l'attrice si era auto invitata al suo matrimonio con Eva Grimaldi e di essere famosa solo grazie a lei. Licia Nunez chiarisce punto per punto le questioni irrisolte: “Non sono una bugiarda. Fu lei ad invitarmi al suo matrimonio. E’ venuta a casa da me: c’è un invito cartaceo”. Quando Alfonso Signorini le chiede cosa Eva Grimaldi possa avere più di lei, la risposta è lapidaria: “Gli anni”.