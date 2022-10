Gemma Galgani, la dama del trono over di "Uomini e Donne" svela: "A 40 anni ho perso un bambino"

Gemma aveva già parlato della maternità mancata e del dramma di non essere diventata mamma in una commovente confessione durante il programma, lo scorso febbraio. "Ho pensato che tutto questo amore che ho, e che spesso sembra spaventare gli uomini, forse nel tempo è rimasto inespresso".

L'amore di cui parlava è quello verso un figlio mai arrivato. Un sogno che non si è mai realizzato, ma che a 40 anni stava per diventare realtà, come racconta nella recente intervista.

Un evento che ha lasciato un enorme vuoto nella vita della dama del trono over e che ancora fa male.

Sebbene il suo desiderio di creare una famiglia sia sempre stato forte Gemma aveva già confessato: "Non l'ho fatto perché quando è arrivata la persona giusta ormai era troppo tardi. (...) Questo amore che ho è tanto e sembra sempre che io debba mortificarlo. Vorrei essere compresa anche per questo".



Dopo la grave perdita la Galgani ha deciso però di non arrendersi e di dedicarsi alla carriera televisiva e il suo affezionato pubblico di "Uomini e Donne l'ha premiata con tanto e ripetuto affetto.

In quanto alla sua vita sentimentale l'obiettivo per lei resta quello di trovare un compagno entro il prossimo anno. Intanto nel programma continuano i suoi siparietti ironici gli screzi con Tina Cipollari, altra protagonista storica di "Uomini e Donne" e all'orizzonte si fa strada un nuovo corteggiatore. Che sia quello giusto?