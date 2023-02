Maurizio Costanzo, Enrico Brignano ai funerali: "La prima volta declinai il suo invito"

Tutto il mondo dello spettacolo era presente nella chiesa degli artisti di Roma per rendere omaggio a Maurizio Costanzo, nel giorno del suo ultimo saluto. Ai funerali del noto giornalista e conduttore tv, scomparso venerdì 24 febbraio a Roma all'età di 84, c'era anche Enrico Brignano.

Come tanti altri, anche l'attore e comico deve molto a Costanzo, che spesso lo invitava nel show per concedergli di esibirsi con alcuni dei suoi sketch comici: "Non sono riuscito a contare quante volte sono stato invitato al Maurizio Costanzo Show - ha detto l'attore alle telecamere dello speciale "Verissimo e Tg5" per i funerali del giornalista -. Ogni volta che mi invitava però era un momento particolare della mia vita. Ricordava e sapeva tutto, faceva domande che andavano oltre la professione. Qui ci sono persone che ha sostenuto più volte nell'arco di intere carriere, lui amava il suo popolo".

Brignano ha poi voluto ricordare qualche aneddoto legato al ricordo di Maurizio Costanzo: "La prima volta che mi invitò - ha ammesso -, declinai il suo invito perché non sarei dovuto salire sul palco, ma in platea. Ero troppo giovane per capirne l'importanza. Poi, poco tempo dopo, mi invitò di nuovo e capii, chiesi scusa per non essere andato. Ora non finirò mai di ringraziarlo".