Maurizio Costanzo, il messaggio di Loredana Berté: "Dolce e innovativo"

Loredana Bertè ricorda Maurizio Costanzo. La cantante è intervenuta nel corso dello speciale "Verissmo e Tg5" per la diretta dei funerali del noto giornalista e conduttore scomparso lo scorso 24 febbraio all'età di 84 anni. Bertè e Costanzo erano legati da una profonda amicizia che non hanno mai smesso di coltivare e ricordare ogni volta che si incontravano in tv.

"Quella di Maurizio Costanzo è una grande perdita per tutti noi - ha detto in un videomessaggio inviato al programma di Silvia Toffanin -, un uomo dolce, intelligentissimo e innovativo. Ogni volta che ero ospite del Costanzo Show mi regalava delle tartarughine che ho ancora sempre con me. Ci mancherà tantissimo, un bacio a lui e Maria De Filippi e a tutta la loro famiglia".