Francesca Barra, l'addio al papà Francesco Michele: "Ho il cuore in brandelli"
Si è spento a 78 anni l'ex parlamentare lucano, padre della giornalista e conduttrice. Lei lo saluta su Instagram con un messaggio che racconta l'uomo, non il politico
Francesca Barra © Instagram
Francesca Barra ha detto addio al suo papà. Francesco Michele Barra, ex parlamentare lucano, si è spento la mattina del 15 giugno a 78 anni a Policoro (Matera). La giornalista e conduttrice, 47 anni, ha affidato a Instagram un messaggio struggente in cui sceglie di ricordare non il politico, ma l'uomo che le ha tenuto la mano per una vita: "Ho conosciuto l'ultimo uomo migliore del mondo. E, grazie a Dio, era anche mio padre".
Il ballo, il video e le parole piene di amore
Sotto le immagini di una danza padre e figlia sulle note degli Aerosmith, Francesca ha scritto un testo lungo, intimo, senza filtri. "Te ne sei andato nel modo in cui un grande uomo lascia la terra: circondato dalle persone che ama", ha esordito. Poi il colpo che non si era aspettata: "Sei stato risucchiato in pochi giorni come non avrei mai potuto immaginare, e la velocità di questo addio ci ha ridotto il cuore in brandelli".
I papaveri, le spremute, la mano nel buio
Nel ricordo scorre una quotidianità fatta di gesti minuscoli e indimenticabili. I campi di papaveri raccolti per farle indovinare il colore. Le scampagnate per fotografare la Basilicata. Le spremute del mattino che lei non voleva e lui le faceva bere lo stesso. E poi quella gentilezza che la lasciava interdetta: "Talmente gentile che a volte mi chiedevo come ci riuscissi. Da dove venisse quella grazia?". Una presenza su cui ha sempre potuto contare: "Non salterò più nel buio certa di trovare la tua presa ad aspettarmi".
Chi era Francesco Michele Barra
Nato a Castrovillari (Cosenza) nel 1947, commercialista stimato, Barra aveva scelto la Basilicata come casa. Nel 1994 fu eletto alla Camera dei Deputati nel collegio di Pisticci, con la coalizione del Polo del Buon Governo, sedendo nella Commissione Finanze e Tesoro. Per decenni un punto di riferimento della vita pubblica lucana, come dimostrano i tanti messaggi di cordoglio arrivati in queste ore. I funerali saranno celebrati mercoledì 17 giugno alle 17 nella parrocchia del Buon Pastore di Policoro. "Sapere che tante persone abbiano riconosciuto il suo valore" ha scritto la figlia ringraziando, "sono le cose che contano e che restano".