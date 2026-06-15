Sotto le immagini di una danza padre e figlia sulle note degli Aerosmith, Francesca ha scritto un testo lungo, intimo, senza filtri. "Te ne sei andato nel modo in cui un grande uomo lascia la terra: circondato dalle persone che ama", ha esordito. Poi il colpo che non si era aspettata: "Sei stato risucchiato in pochi giorni come non avrei mai potuto immaginare, e la velocità di questo addio ci ha ridotto il cuore in brandelli".