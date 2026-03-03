"Scherzi a parte", Francesca Barra reagisce così allo scherzo: "Non voglio mostrarmi"
Un complice del programma ha fatto perdere la pazienza alla giornalista durante un convegno
© Da video
Francesca Barra è stata tra le vittime della prima puntata della nuova edizione di "Scherzi a parte", condotta lunedì 2 marzo da Max Giusti su Canale 5. La giornalista e conduttrice è da sempre contro le discriminazioni e una grande alleata delle donne, ed è proprio su questo tasto che è stata toccata dagli autori del programma.
Con la complicità di alcuni colleghi, Barra partecipa a un convegno sulle disuguaglianze tra uomini e donne. Durante l'evento, a metterla alla prova è l'intervento di un ospite, complice della trasmissione di Canale 5, che inizia ad attaccarla proprio toccando il tema della parità: "Per lei è facile parlare in questo modo - è l'attacco dell'uomo- perché sta con uno degli attori più famosi d'Italia".
La giornalista risponde subito in maniera piccata, arrivando a discutere con il suo interlocutore: "Non ti azzardare. Stai zitto! Io ho una mia indipendenza economica, i miei figli li mantengo io". La discussione si trasforma in litigio durante il convegno, tanto da spingere Francesca Barra a lasciare l'evento. Tuttavia, la giornata sembra essere davvero di quelle storte, dal momento che una volta arrivata alla sua auto, Barra trova le ruote bloccate.
Francesca Barra, la reazione dopo lo scherzo
Al momento del canonico annuncio: "Francesca Barra sei su Scherzi a parte", la giornalista non reagisce bene. "Non ho nessuna intenzione di mostrarmi in questo modo al pubblico. Non è giusto. A te piacciono queste cose, a me no. Ora mi mandate a casa, non vi darò mai la liberatoria". E invece...