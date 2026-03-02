"Scherzi a parte" torna su Canale 5: tra le prime vittime Lorella Cuccarini e Gabriel Garko

La voce narrante degli scherzi è, per la prima volta, quella di Melina Martello, doppiatrice e direttrice di doppiaggio, nota per essere la voce italiana di Diane Keaton in numerosi film e vincitrice del Leggio dìOro 2004 per il doppiaggio di "Tutto può succedere". La sigla di "Scherzi a parte" è firmata dai Planet Funk, che hanno rivisitato, con il loro sound internazionale e contemporaneo, lo storico jingle del programma, tra i più riconoscibili della TV italiana. La regia è affidata a Roberto Cenci.