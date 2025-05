"Storie non ordinarie di famiglie" di Francesca Barra sbarca La5

Da lunedì 19 maggio sbarca in seconda serata su La5 "Storie non ordinarie di famiglie", il nuovo programma condotto da Francesca Barra. Sei appuntamenti in onda sulla rete Mediaset e in simulcast su Mediaset Infinity. Al centro del programma prodotto, da FriendsTV, diverse storie dove la famiglia è il nodo centrale di vissuti complessi, resi attraverso una narrazione intima ed empatica. Racconti che emozionano, che fanno riflettere e che, talvolta, offrono una prospettiva di rinascita.