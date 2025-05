Torna "Caduta libera", con un finale nuovo per festeggiare i 10 anni di trasmissione

Al termine della gara, il Campione non affronterà più i classici "Dieci Passi", ma un'ultima frazione di gioco di grande suspense. Gerry Scotti sottoporrà al Campione una sola domanda, fornendo 10 opzioni di risposta, ciascuna associata a una botola. Il concorrente avrà 90 secondi per scegliere quella che ritiene corretta e posizionarsi sulla botola corrispondente. Da quel momento, in un crescendo di tensione, si apriranno cinque botole legate alle risposte errate. Il Campione dovrà poi escludere, una alla volta, quelle rimanenti che secondo lui non contengono la risposta giusta. Se alla fine resterà in piedi sulla botola corretta, vincerà il montepremi accumulato. In caso contrario cadrà nella botola sotto i suoi piedi, perderà la vincita, ma potrà tornare in gara per difendere il titolo.