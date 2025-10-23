"This Is Me" leader della serata con oltre il 21% di share

© Ufficio Stampa Fascino
La seconda puntata dello show evento di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin è stato seguito da 2 milioni 867mila spettatori
Ottimi ascolti per la seconda puntata di "This Is Me", lo show evento di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin. Nell'appuntamento dedicato a celebrare i 40 anni di carriera di Lorella Cuccarini lo spettacolo ha catturato l'attenzione di 2 milioni 867mila spettatori, per uno share del 21.22%, aggiudicandosi così la serata.
Moltissimi gli ospiti della serata, tra questi: Alessandro Siani, Amadeus, Peppe Vessicchio, Garrison, Marco Columbro, Nina Zilli, i Pooh, i Ricchi e Poveri, i Pulcini della Roma, i ragazzi di Amici, Sarah Toscano, Alessandra Celentano, Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti.