Eurovision Song Contest cambia regolamento dopo le proteste contro Israele

Il televoto record che ha la cantante israeliana Yuval Raphael durante l’Eurovision Song Contest 2025 ha lasciato dietro di sé un’onda lunga di commenti, dubbi e polemiche che hanno attraversato l’Europa. Un risultato inatteso nelle proporzioni e contestato da parte di alcune delegazioni (Irlanda, Paesi Bassi, Belgio, Spagna, Islanda e Finlandia), che ha spinto la European Broadcasting Union a mettere mano a un regolamento rimasto quasi immutato negli ultimi anni, in vista dell'edizione 2026 (Vienna, 12-16 maggio). La decisione, comunicata dopo settimane di confronti e analisi tecniche, nasce dall’esigenza di ristabilire trasparenza e bilanciamento tra il voto popolare e quello delle giurie, tutelando la credibilità di una manifestazione che ogni anno catalizza milioni di spettatori davanti allo schermo e sui social.