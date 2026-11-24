Eleniak ha spiegato che la sua decisione era legata anche ai cambiamenti che stavano interessando la produzione. All'inizio, ha ricordato, considerava "Baywatch" una rappresentazione relativamente seria del lavoro dei bagnini: "La gente ride quando dico che era uno sguardo serio sul lavoro dei bagnini, ma era davvero così. Andava in onda sulla rete più conservatrice dell'epoca, e i nostri costumi rispettavano le regole. Tutto veniva fatto seguendo le procedure". La situazione sarebbe cambiata quando la serie è passata a un'altra rete. "Le scollature sono diventate molto più profonde e sono arrivati i perizomi. Era diventato un programma diverso, con cui non mi sentivo a mio agio", ha raccontato.