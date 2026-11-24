Erika Eleniak, da Baywatch a OnlyFans: "Mi ha salvata dallo sfratto"
L'attrice, famosa per aver interpretato la bagnina nella serie tv, ha raccontato di aver preso questa decisione perché non riusciva più a pagare le bollette
Erika Eleniak, 57 anni, ha raccontato di aver attraversato una grave crisi economica prima di trovare in OnlyFans una possibilità per rimettersi in piedi. L'attrice, che ha interpretato la bagnina Shauni McClain nella celebre serie televisiva "Baywatch", ha spiegato che l'iscrizione alla piattaforma le ha permesso di affrontare i debiti e allontanare il rischio di sfratto. "È molto gratificante", ha detto durante un'intervista al podcast Miss Understood. Secondo quanto riportato da TMZ a ottobre, i suoi guadagni sul sito hanno superato i 300mila dollari nei primi tre mesi e potrebbero raggiungere il milione di dollari.
Dalla recitazione all'insegnamento: le difficoltà economiche di Eleniak
La situazione dell'attrice era diventata particolarmente complicata dopo la progressiva riduzione delle opportunità professionali. Eleniak ha raccontato di aver lavorato anche come insegnante in strutture di riabilitazione, ma con il tempo pure questa attività aveva iniziato a offrirle sempre meno possibilità. "Quando il lavoro di insegnamento ha cominciato a scarseggiare e io non recitavo praticamente più, mi sono ritrovata in questa situazione", ha spiegato.
La pressione economica aveva avuto conseguenze anche sul suo benessere personale. "Quando vivi con questo tipo di stress finanziario, ti senti svuotata in un modo particolare", ha raccontato, descrivendo la fatica di non sapere come riuscire a coprire le spese. Prima di approdare su OnlyFans, ha ammesso, era arrivata a un passo dallo sfratto.
"È estenuante vivere con questa paura"
Eleniak ha parlato anche dell'imbarazzo che può accompagnare una condizione di difficoltà economica, soprattutto quando dall'esterno ci si aspetta che una persona famosa non abbia problemi di denaro. "È estenuante vivere con questa paura", ha osservato. L'attrice ha chiarito di non considerare alcuni lavori al di sotto delle proprie possibilità, ma di essersi trovata davanti a un problema molto concreto: le retribuzioni non erano sufficienti a mantenere la sua abitazione.
La necessità di raggiungere una determinata cifra ogni mese per sostenere le spese fisse l'aveva portata a interrogarsi continuamente su come trovare nuove entrate: "Devo guadagnare una certa somma per riuscire a coprire i costi. Cosa posso fare? Dove posso trovare tutti quei soldi?". Eleniak ha ricordato anche gli ostacoli incontrati durante la carriera, quando alcuni registi non la prendevano sul serio e le capitava persino di essere invitata a lasciare i provini.
OnlyFans come nuova opportunità professionale
L'iscrizione a OnlyFans, avvenuta nel mese di agosto, ha rappresentato una svolta nella gestione delle sue finanze. I ricavi ottenuti attraverso la piattaforma le hanno consentito di saldare i debiti e affrontare una fase che rischiava di compromettere la sua stabilità abitativa.
Eleniak ha inoltre contestato l'idea che il sito sia utilizzato esclusivamente per contenuti per adulti. "Oggi è diventato un'incredibile piattaforma social per interagire con i propri fan. Ci sono tantissime persone che la utilizzano, anche celebrità. È cambiata moltissimo", ha dichiarato. Per l'attrice, questa attività si è rivelata non soltanto una fonte di reddito, ma anche un'esperienza capace di restituirle maggiore autonomia e fiducia.
Perché Erika Eleniak lasciò Baywatch
La difficoltà a trovare nuove occasioni nel cinema e nella televisione si intreccia con una carriera che, dopo il successo iniziale, non ha seguito il percorso che Eleniak aveva immaginato. L'attrice aveva interpretato Shauni McClain fin dal debutto di "Baywatch" nel 1989, lasciando la serie nel 1992 per cercare di costruirsi una carriera cinematografica. Per contratto, era comunque tornata per la première della terza stagione, con il compito di introdurre il personaggio interpretato da Pamela Anderson.
Eleniak ha spiegato che la sua decisione era legata anche ai cambiamenti che stavano interessando la produzione. All'inizio, ha ricordato, considerava "Baywatch" una rappresentazione relativamente seria del lavoro dei bagnini: "La gente ride quando dico che era uno sguardo serio sul lavoro dei bagnini, ma era davvero così. Andava in onda sulla rete più conservatrice dell'epoca, e i nostri costumi rispettavano le regole. Tutto veniva fatto seguendo le procedure". La situazione sarebbe cambiata quando la serie è passata a un'altra rete. "Le scollature sono diventate molto più profonde e sono arrivati i perizomi. Era diventato un programma diverso, con cui non mi sentivo a mio agio", ha raccontato.
Il ritorno nel sequel di Baywatch nel 2027
Nonostante le difficoltà incontrate negli anni successivi all'uscita dalla serie, Eleniak tornerà a interpretare Shauni McClain nel sequel televisivo di Baywatch. Il nuovo progetto debutterà il 6 gennaio 2027 e permetterà all'attrice di riprendere il ruolo che l'ha resa famosa.
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