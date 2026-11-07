La star di “Dallas” e di "Beautiful" Morgan Fairchild si iscrive a OnlyFans a 76 anni: "Ho voglia di avventura"

Morgan Fairchild si è ufficialmente iscritta a OnlyFans. Si è decisa dopo essere stata consigliata dall'amica di lunga data, l'attrice Donna Mills, che si è iscritta a OnlyFans lo scorso luglio all’età di 85 anni, rivelando di guadagnare una cifra a sei zeri. Anche la 76enne Fairchild si è lanciata sulla piattaforma, e ha dichiarato a TMZ che avrebbe condiviso maggiori dettagli sulla sua vita con i propri abbonati e che era entusiasta di entrare in contatto con i suoi fan. “Sto pubblicando nuove foto e nuovi video. E prima che qualcuno me lo chieda, no, non quel genere di cose!”, ha detto, riferendosi al fatto che il sito web viene spesso associato a contenuti per adulti. Morgan ha spiegato che i suoi contenuti la ritraggono mentre “faccio la sciocchina e parlo di qualsiasi cosa mi passi per la testa”.