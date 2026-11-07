La star di “Dallas” e di "Beautiful" Morgan Fairchild si iscrive a OnlyFans a 76 anni: "Ho voglia di avventura"
L'attrice è una leggenda delle soap opera (è apparsa anche in "Beautiful") ed è approdata sulla piattaforma grazie all'amica (pure lei una star tv) 85enne Donna Mills, che si è iscritta a luglio 2026
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Morgan Fairchild si è ufficialmente iscritta a OnlyFans. Si è decisa dopo essere stata consigliata dall'amica di lunga data, l'attrice Donna Mills, che si è iscritta a OnlyFans lo scorso luglio all’età di 85 anni, rivelando di guadagnare una cifra a sei zeri. Anche la 76enne Fairchild si è lanciata sulla piattaforma, e ha dichiarato a TMZ che avrebbe condiviso maggiori dettagli sulla sua vita con i propri abbonati e che era entusiasta di entrare in contatto con i suoi fan. “Sto pubblicando nuove foto e nuovi video. E prima che qualcuno me lo chieda, no, non quel genere di cose!”, ha detto, riferendosi al fatto che il sito web viene spesso associato a contenuti per adulti. Morgan ha spiegato che i suoi contenuti la ritraggono mentre “faccio la sciocchina e parlo di qualsiasi cosa mi passi per la testa”.
"La gente conosce i personaggi, i vestiti e la mia capigliatura voluminosa. Forse non sanno quanto io sia appassionata di scienze o quanto mia sorella riesca facilmente a farmi ridere. Mi piacerebbe condividere di più questo lato di me", ha aggiunto. "Sono ancora curiosa. Amo ancora imparare cose nuove e sono sempre pronta per una piccola avventura. Non vedo perché questo dovrebbe cambiare adesso".
Morgan è una figura di spicco di Hollywood da decenni, avendo recitato in "Search for Tomorrow", "Dallas", "Flamingo Road", "Falcon Crest", "Friends". Nel 2026 ha ripreso il suo ruolo in "Beautiful". È stata sposata con il musicista Jack Calmes dal 1967 al 1973, e ha avuto una relazione decennale con l’imprenditore Mark Seiler dal 1980 fino alla sua scomparsa nel 2023. Quest’ultimo soffriva da diversi anni del morbo di Parkinson e si stava riprendendo dal suo terzo episodio di COVID-19 quando è deceduto per un infarto.