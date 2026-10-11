Megan Fox, 40 anni e quattro figli, ha spiegato di averlo fatto anche per riprendere il controllo del proprio corpo e della propria immagine: "Per decenni alle donne è stato detto che la visibilità è potere, mentre qualcun altro possiede la piattaforma, il pubblico o la nostra immagine", ha dichiarato a Page Six. "Mi interessa sapere cosa succede quando sono le donne a possedere tutte e tre queste cose".