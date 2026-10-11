Megan Fox, la star di Transformers e Jennifer's Body, lancia una sua piattaforma in stile OnlyFans, chiamata Subs. L'attrice ha presentato la sua pagina esclusiva a pagamento su Subs promettendo “video, foto e post che non troverete da nessun’altra parte”, momenti ripresi direttamente dal suo telefono, accesso diretto per “scriverle e scoprire un lato più personale”, e molto altro ancora.
Megan Fox, 40 anni e quattro figli, ha spiegato di averlo fatto anche per riprendere il controllo del proprio corpo e della propria immagine: "Per decenni alle donne è stato detto che la visibilità è potere, mentre qualcun altro possiede la piattaforma, il pubblico o la nostra immagine", ha dichiarato a Page Six. "Mi interessa sapere cosa succede quando sono le donne a possedere tutte e tre queste cose".
Internet in tilt dopo il lancio
Secondo quanto riferito da Page Six, “meganfox.world” ha immediatamente mandato in tilt Internet al momento del lancio e ha continuato a bloccarsi per tutta la giornata a causa dell’enorme afflusso di visitatori fin dalle prime ore. L'attrice non solo pubblicherà contenuti esclusivi, ma sarà anche co-proprietaria di Subs.com, sito co-fondato da Tim Stokely, una delle menti dietro OnlyFans. "Megan non si limita a lanciare una pagina su Subs", ha spiegato Stokely in una sua dichiarazione."Ha voce in capitolo e ci sta aiutando a costruire la piattaforma".
Fox ha annunciato lei stessa la notizia pubblicando diverse nuove foto e video sul suo Instagram. La star di "Transformers" è stata immortalata mentre sfoggiava un bikini metallizzato durante un tuffo in piscina. "Un thriller erotico neo-noir", ha scritto nella didascalia del suo carosello, incoraggiando i fan a "controllare le sue storie" per trovare il link ufficiale ai suoi contenuti esclusivi.