Emmy Awards 2025, nella notte delle sorprese trionfano "The Studio", "The Pitt" e "Adolescence"

Sono stati assegnati a Los Angeles gli Emmy Awards, i premi per le migliori produzioni televisive della stagione. A trionfare in questa 77esima edizione è stato "The Studio", la serie di Seth Rogen che, vincendo 13 premi, è diventata la serie comica più premiata in una singola stagione. Ha battuto il precedente record di 11 stabilito da "The Bear" l'anno scorso. "The Pitt" ha vinto il premio come miglior serie drammatica e ha consegnato a Noah Wylie il premio come miglior attore in una serie drammatica per la sua interpretazione di un medico del pronto soccorso saggio ma stanco. "Adolescence" ha vinto sei premi nelle categorie miniserie, tra cui quello come miglior attore non protagonista per il quindicenne Owen Cooper. Delusione per "Severance" ("Scissione") è entrato nella cerimonia come miglior candidato assoluto e ha finito per vincere due trofei per la recitazione.