Sabrina Impacciatore superstar della serie “The Paper”

Sabrina Impacciatore alla conquista dell'America
© IPA
© IPA
Dopo il ruolo nella serie tv "White Lotus", l'attrice conquista un'altra parte di rilievo negli Stati Uniti
© IPA
Continua il successo di Sabrina Impacciatore oltreoceano. Dopo aver ricoperto il ruolo di una rigida direttrice d'albergo di lusso nella seconda stagione di "White Lotus", ora vedremo l'attrice italiananel cast di un altro progetto importante. Si tratta della serie comica "The Paper", che debutta i 4 settembre negli Stati Uniti. A quanto riporta il New York Times il nuovo ruolo l'ha messa sulla strada per diventare una star anche fuori d'Italia.
© IPA
© IPA
"The Paper" è lo spin-off di Greg Daniels e Michael Keaman della versione americana di "The Office", uno degli show più amati da pubblico e critica negli anni 2000. Nei dieci episodi ambientati nella redazione di un giornale locale dell'Ohio, il "The Toledo Truth Teller", Impacciatore interpreta la vanitosa e manipolatrice direttrice Esmeralda Grand. A scoprirla per il pubblico americano qaualche anno fa era stato il creatore di "White Lotus" Mike White. Durante la ricerca di attori italiani per le riprese ambientate in Sicilia, ingfatti, l'aveva scelta per la parte di Valentina. Il suo personaggio era una rigidissima direttrice dell'hotel cinque stelle di Taormina, che puntata dopo puntata rivela anche il suo lato più fragile.
Il ruolo in "The White Lotus" le valse la candidatura agli Emmy (premio andato alla sua compagna di set Jennifer Coolidge) e una grossa visibilità internazionale. Dopo il successo della serie è stata infatti scritturata per il film britannico "The Hand of Dante" di Julian Schnabel, fuori concorso domani a Venezia, e per l'action comedy "G20" in uscita in aprile. La parte in "The Paper" potrebbe essere quella che la lancerà definitivamente nello showbiz a stelle e strisce. Sabrina non aveva mai visto "The Office", ma aveva recuperato facendo binge watching in aereo. Al primo provino improvvisò le battute e quando Daniels e Koman le chiesero di rifarlo con il copione ottenne la parte.
L'attrice ha raccontato al "New York Times" che le prime due settimane di riprese non sono state facili per lei. Nonostante questo, sul set Daniels è rimasto incantato dal suo talento per la comicità fisica e la spontaneità. La serie, anticipa il Times, include molte improvvisazioni e in una di queste Esmeralda si fa un lifting usando del nastro adesivo da ufficio. Una grande occasione per la Impacciatore, che ha confessato di aver pianto ogni sera durante le riprese non solo per la paura di non essere all'altezza, ma soprattutto di gratitudine:"Ringraziavo Dio per questi sogni incredibili che si stavano realizzando".
Commenti (0)