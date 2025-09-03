Sabrina Impacciatore superstar della serie “The Paper”

Il ruolo in "The White Lotus" le valse la candidatura agli Emmy (premio andato alla sua compagna di set Jennifer Coolidge) e una grossa visibilità internazionale. Dopo il successo della serie è stata infatti scritturata per il film britannico "The Hand of Dante" di Julian Schnabel, fuori concorso domani a Venezia, e per l'action comedy "G20" in uscita in aprile. La parte in "The Paper" potrebbe essere quella che la lancerà definitivamente nello showbiz a stelle e strisce. Sabrina non aveva mai visto "The Office", ma aveva recuperato facendo binge watching in aereo. Al primo provino improvvisò le battute e quando Daniels e Koman le chiesero di rifarlo con il copione ottenne la parte.