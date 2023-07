Le due attrici italiane sono state candidate a ricevere gli oscar della tv americana per la loro partecipazione alla serie "The White Lotus"

Sono state infatti annunciate le candidature per il massimo riconoscimento al meglio della tv americana. La serie " The White Lotus ", dove le due attrici italiane sono tra le protagoniste, fa incetta di nomination. La cerimonia di premiazione si terrà a Los Angeles il 18 settembre.

I ruoli delle attrici nella serie Per gli Emmy Awards 2023 le due attrici hanno ricevuto una nomination nella categoria "Migliore attrice non protagonista" in una serie drammatica. Nella serie Sabrina Impacciatore veste i panni di Valentina, un'algida manager dell'hotel di lusso che finisce per sciogliersi quando si libera del suo segreto. Simona Tabasco interpreta Lucia, una escort furba e manipolatrice che frequenta l'hotel in cerca di clienti benestanti di cui approfittarsi.

Le reazioni sui social "È difficile descrivere quello che provo. Un’esplosione nel petto. Nella mia pancia. E immensa gratitudine. E Amore. Sempre di più, Amore. Questa è già una vittoria per me, la più grande!", scrive Sabrina Impacciatore su Instagram. "Abbiamo condiviso così tanta vita insieme e grazie per questa singola nomination così inaspettata ma così celebrata!!!", sono invece le parole di Simona Tabasco sui social.