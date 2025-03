Nuovo ruolo per Ellen Pompeo dopo 20 anni di "Grey's Anathomy"

"Ho partecipato a una serie per 21 stagioni consecutive" ha detto in conferenza stampa Ellen Pompeo, che dal 2023 non è più nel cast della serie prodotta da Shonda Rhimes, ma fa ancora apparizioni come special guest e continua a esserne la voce narrante. "Sono cresciuta in quel camice. Penso di esser diventata una persona resiliente, tosta. Kristine mi ha fatto riflettere su quanto danno si possa provocare a un figlio con le proprie azioni o le proprie negligenze. Molto del ruolo di genitore riguarda l'ego. Cerchiamo nei figli il nostro riflesso. Come reagisci quando non ottieni la reazione o la risposta che desideri?", si chiede l'attrice che ha tre figli con il marito Chris Ivery.