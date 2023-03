"Grey's Anatomy", Ellen Pompeo lascia la serie tv: "Andrà bene senza di me"

Negli ultimi anni si era vociferato spesso dell'uscita di scena della protagonista Meredith Grey, legata principalmente a questioni di cachet, ma ora il lungo addio è concluso. Nella settima puntata della diciannovesima stagione, andata in onda il 23 febbraio negli Stati Uniti, la dottoressa ha lasciato l'ospedale per permettere alla figlia di frequentare una scuola per eccellenze a Boston.

"Grey's Anatomy è la mia anima" Nonostante l'uscita di scena (temporanea o definitiva), la dottoressa Grey sarà presente nella serie come voce narrante fuori campo. Ellen Pompeo continuerà inoltre a far parte del medical drama più longevo della tv come produttrice esecutiva. "Grey's Anatomy andrà bene senza di me. Farò sempre parte di questa serie, essendone la produttrice esecutiva. Ho trascorso due decenni della mia carriera in Grey's Anatomy: è il mio cuore e la mia anima, e non andrò mai via veramente fino a quando andrà in onda", ha dichiarato l'attrice a "Yahoo Entertainment". Nell'ultimo ventennio "Grey's Anatomy" si è proposto come uno specchio della società, parlando per esempio dell'emergenza Covid durante la diciassettesima stagione e includendo nel cast anche un personaggio non binario.

Un finale aperto Nel settimo episodio della diciannovesima stagione, intitolato "I'll Follow The Sun", la protagonista compie senza successo un'ultima operazione sull'autrice Tessa Hobbes. Dopo la morte della donna, la dottoressa affronta i problemi con il collega e compagno Nick Marsh (Scott Speedman): la donna ha deciso di trasferirsi a Boston senza consultarlo. Pur amando Nick e volendolo nella sua vita, decide di fare ciò che è più giusto per i suoi figli. Meredith, nel finale che rimane aperto, legge le parole scritte nel libro di Tessa: "La fine della mia storia non è una sorta di per sempre, perché sono ancora viva, sono ancora qui e il sole sorge ancora".