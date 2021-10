"Grey's Anatomy", lite furiosa sul set tra Ellen Pompeo e Denzel Washington

L'incontro sul set di "Grey's Anatomy" tra Ellen Pompeo e Denzel Washington non è stato per nulla idilliaco. Siamo nel 2016 e, a dispetto della foto pubblicata all'epoca sui social, in cui appaiono abbracciati, tra la protagonista e il regista sarebbero volate parole grosse. A raccontare l'accaduto è stata l'attrice nel suo suo podcast "Tell Me with Ellen Pompeo".

Washington era stato chiamato per dirigere un episodio della dodicesima stagione ("The Sound of Silence"), ma quando la Pompeo improvvisò una battuta il regista montò su tutte le furie.

Nella scena in questione un paziente si scusava con Meredith dopo averla attaccata in infermeria. Durante il ciak l'attrice decise di uscire dal copione, per rendere maggiormente realistico il dialogo: "(Meredith) Era inca***a perché doveva sedersi e ascoltare queste scuse, ma lui non la stava guardando. Visto che amiamo gli attori che fanno delle scelte, gli ho urlato contro 'Guardami quando ti scusi. Guardami'. E questo non era nel dialogo".

La reazione del regista non si fece attendere: "Denzel ci andò giù pesante con me. Del tipo 'Sono io il regista, non dirgli cosa deve fare'. E io gli risposi ' Ascolta figlio di putt****, questo è il mio show. Questo è il mio set. Con chi credi di stare parlando? Sai a malapena dove si trova il bagno".

Dopo la scenata non si parlarono per molto tempo, anche se Pompeo ha ribadito di avere il massimo rispetto per lui come attore e regista. "Quando si fanno le cose con passione è lì che ottieni la magia e ottieni cose buone. Quindi è stata un’esperienza straordinaria, lo è stata davvero", ha concluso.

