E’ sposata da 18 anni con un collega e ha tre figli, conosciuta in tutto il mondo come la dottoressa Lexie Grey di " Grey's Anatomy", l'attrice Chyler Leigh , 38 anni, ha fatto coming out e ha rivelato di essere omosessuale. La Leight, moglie dell’attore Nathan West, da cinque anni recita nel ruolo di Alex Danvers nella serie “Supergirl” e proprio questo personaggio l’avrebbe ispirata. "Quando mi hanno detto che avrei dovuto fare coming out - ha scritto Chyler - sono stata attraversata da un fiume di pensieri ed emozioni".

Chyler Leigh dopo 18 anni di matrimonio e 3 figli fa coming out Instagram 1 di 20 Instagram 2 di 20 Instagram 20 di 20 Instagram 20 di 20 Instagram 20 di 20 Instagram 20 di 20 Instagram 20 di 20 Instagram 20 di 20 Instagram 20 di 20 Instagram 10 di 20 Instagram 11 di 20 Instagram 12 di 20 Instagram 13 di 20 Instagram 14 di 20 Instagram 15 di 20 Instagram 16 di 20 Instagram 17 di 20 Instagram 18 di 20 Instagram 19 di 20 Instagram 20 di 20 leggi dopo slideshow ingrandisci

In una lettera intitolata "Wear your pride" pubblicata sul sito "Creating Change", che ha fondato insieme a suo marito Nathan West, ha raccontato le sue emozioni: “Quello che non avevo realizzato è quanto la scena nella quale Alex confessa la propria verità potesse saltar fuori dalle pagine e diventare una variante della mia stessa esistenza. Mi sembrava come se il cuore volesse uscirmi dal petto ogni volta che giravamo quelle scene. Tutte le volte che avevo l’opportunità di dire a voce alta quelle parole così oneste. E rubando le parole di Alex, devo dirvi che c’è qualcosa della sua verità che riguarda anche me".



L’attrice, che ha fatto sua la frase “Wear your pride (indossa il tuo orgoglio)”, ha spiegato anche come il disturbo bipolare di cui soffre l’abbia aiutata a conoscersi meglio e in questo viaggio che esplora la sua vera identità sessuale il marito le sarà sempre vicino: "La strada è stata lunga e solitaria per mio marito e me stessa - scrive - ma posso dire con tutto il cuore che dopo tutti questi anni, lui e io continuiamo a scoprire le profondità di noi stessi e degli altri. Durante il nostro viaggio abbiamo imparato ad essere orgogliosi di ciò che siamo, non importa il prezzo".

I follower le hanno inviato subito messaggi di sostegno e la Leigh ha replicato spiegando in un post: “Una volta che entriamo in contatto con il nostro vero io, possiamo vedere meglio il mondo che ci circonda e possiamo realizzare i cambiamenti positivi per l’uguaglianza di genere e dell’amore. Sono felice di poter vedere un po’ meglio, respirare meglio, e sono fiera d’aver contribuito a ciò in cui credo essendo onesta e aprendo il mio cuore”.

Ti potrebbe interessare: