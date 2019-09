Da "The Crown" ad "American Horror Story": nei prossimi mesi grandi ritorni in tv delle serie di successo

Da qui fino alla fine di questo 2019 il calendario dei nuovi episodi di serie tv conosciute è fittissimo e la scelta è davvero ghiotta e adatta a ogni tipo di palato.



I fan di Ellen Pompeo e del suo personaggio Meredith Grey attendono la sedicesima stagione di "Grey’s Anatomy", che si è da poco aggiudicata il titolo di medical drama più longevo di sempre. Appuntamento su Fox dal 28 ottobre per le nuove vicende legate al Seattle Grace Hospital.



Il 31 ottobre arriverà "American Horror Story: 1984", nona stagione della serie horror (dal palmares sterminato) di FX ideato da Ryan Murphy, che farà un salto nel passato, realizzando una sorta di omaggio ai film slasher degli anni 80 alla Venerdì 13 e non solo. Chiude i battenti "Mr Robot" con Rami Malek e Christian Slater e a ottobre, via Usa Network, si potrà vedere la stagione finale sempre tra spionaggio industriale e insurrezioni digitali.



Dopo aver vinto 8 Emmy, 3 Golden Globe incluso quello per la migliore Best Comedy e 5 Critics’ Choise Award, più 2 PGA Award, un WGA Award, e un Peabody Award torna "The Marvelous Mrs. Maisel". La terza stagione della serie ideata dai coniugi Palladino con Rachel Brosnahan e Tony Shalhoub arriva su Amazon Prime Video in streaming dal 6 dicembre.



In pochi anni "The Crown" è arrivata alla vetta degli spettacoli televisivi di maggior successo conquistando vari Emmy, Golden Globe, Satellite Awards, British Academy Television Awards. La narrazione rivisitata della vita della Regina Elisabetta II, con tutte le trame che regolano le vite dei personaggi della famiglia reale britannica, arriva alla terza stagione e sbarca su Netflix dal 17 novembre. Questa volta vedremo Olivia Colman (Oscar per "La favorita") nei panni della Regina, dopo l'abbandono di Claire Foy.



Due Golden Globe hanno salutato "The Kominsky Method", serie scritta e prodotta da Chuck Lorre ("The Big Bang Theory"). In compagnia di Alan Arkin, quel gigione di Michael Douglas, con la necessità di fare il punto della situazione sulla propria esistenza e la contemporanea presa di coscienza della propria vecchiaia, tornerà con i nuovi episodi dal 25 ottobre su Netflix.