Helena Bonham-Carter ha avuto il permesso dall'aldilà per interpretare la Principessa Margaret

Per interpretare il personaggio della Principessa Margaret nella terza e quarta stagione di " The Crown ", Helena Bonham-Carter ha voluto prima avere la "benedizione" dalla diretta interessata. La sorella della Regina Elisabetta è morta nel 2002 e per contattarla l'attrice è quindi ricorsa alle sedute spiritiche. La Bonham-Carter aveva già incontrato dal vivo la principessa anni fa e l'aveva trovata "piuttosto spaventosa".

"All'epoca Helena era un'attrice alle prime armi e si incontrarono alla première di un film. Ebbe un impattato notevole su di lei, per questo era così importante la sua benedizione", ha rivelato una fonte al "Sun". "Le ha dato alcuni consigli, come usare un bocchino per sigarette per interpretarla al meglio in 'The Crown', proprio come fumava lei quando era in vita".



A quanto riporta la stampa inglese la Principessa, usando la Bonham Carter come tramite, è diventata una vera consulente della serie tv. Durante le riprese, infatti, l'attrice evocava lo spirito reale nel suo camerino e poi comunicava il responso al resto della crew. "Margaret ha dato il suo parere al cast e alla troupe sul set, ogni volta che c'era qualcosa che riguardava la principessa", ha continuato l'insider. "Helena la chiamava e poi rassicurava tutti dicendo che Margaret approvava"