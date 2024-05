Tgcom24

Elena D'Amario e Massimiliano Caiazzo: i segnali della crisi Giovani, belli e con una carriera in ascesa. Per Elena D'Amario e Massimiliano Caiazzo non deve essere certo facile conciliare amore e lavoro, ma fino a qualche tempo fa la loro storia sembrava navigare con il vento in poppa. Ultimamente, però, i fan della coppia hanno notato che le interazioni social tra i due si sono fatte sempre più diradate e freddine. Adesso Elena si è concessa una vacanza in Messico con alcuni amici, senza la sua dolce metà al suo fianco. Un altro tassello che farebbe pensare a una possibile rottura.

Leggi Anche Massimiliano Caiazzo ed Elena D'Amario, ecco il primo bacio

La storia tra Elena D'Amario e Massimiliano Caiazzo Era stato Massimiliano Caiazzo a ufficializzare la relazione ad agosto 2023, pubblicando sui soical una foto insieme in barca ed Elena D'Amario aveva confermato a stretto giro, con un video nelle storie Instagram. Non era stata esattamente una sorpresa per il gossip, che nei mesi precedenti li aveva pizzicati in atteggiamenti inequivocabili in diverse occasioni. La decisione di viversi la storia alla luce del sole era stato comunque un chiaro segnale che la cosa si era fatta seria tra i due. Dopo meno di un anno, però, pare che la loro barca sia affondata.