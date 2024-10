Il riferimento è ovviamente al difficile momento che Eleonora Giorgi sta vivendo dopo essersi sottoposta a fine marzo all'operazione per asportare un tumore al pancreas.

L'attrice aveva rivelato la terribile diagnosi quasi un anno fa, nel novembre 2023: ""ra ho bisogno di voi, del vostro amore: mi hanno diagnosticato un tumore al pancreas. Ora comincia il cammino che condividerò con decine di migliaia di persone, la chemio, l'operazione, poi il ritorno: lo voglio vivere in vostra compagnia". Così la Giorgi aveva annunciato al pubblico di "Pomeriggio Cinque" in diretta a Canale 5, la sua malattia.