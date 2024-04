Eleonora Giorgi aveva annunciato così l'intervento al quale si sarebbe sottoposta: "Dopo le chemioterapia il tumore si è necrotizzato ed è arrivato il momento di toglierlo. Sono fiduciosa e felice che si sia reso possibile". Da quando in novembre 2023 i medici le avevano diagnosticato un tumore al pancreas, in più occasioni l'attrice ha spiegato di avere sempre ricevuto il supporto di tutta la famiglia, dai figli Paolo e Andrea all'ex marito Massimo Ciavarro. "Come ha sentito dell'operazione lui è partito da Lampedusa ed è venuto a Roma", ha detto a "Verissimo", ospite di Silvia Toffanin. "Mi riempie il cuore di gioia sapere che il giorno dell'intervento ci sarà", ha spiegato.

Sei cicli di chemioterapia

Prima dell'intervento Eleonora Giorgi ha dovuto affrontare un lungo ciclo di chemioterapia. Ospite a "Verissimo" a marzo l'attrice aveva raccontato: "Sono felice di essere qui ora e spero di farcela a raccontarla anche in futuro" e poi ironizzando sulla sua resistenza fisica. "I medici mi considerano come un cyborg". Arrivata al sesto ciclo di chemioterapia, l'attrice 70enne, vincitrice del David di Donatello 1982, non ha nascosto l'impatto che le terapie hanno avuto su di lei. "Questa volta è stata devastante e fino all'ultimo non sapevo se avrei avuto la forza per venire a fare l'intervista", aveva raccontato. Oltre alla debolezza fisica, Eleonora Giorgi spiega come le terapie anti tumorali le abbiano provocato una disaffezione al cibo. "Guardo uno squisito risotto ai gamberi che un tempo adoravo e mi sembra di carta", aveva ammesso la Giorgi. "Se non si mangia però la chemio devasta e questo è il problema maggiore".